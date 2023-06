Galtier vai a tribunal dia 15 de dezembro e arrisca três anos de prisão

O filho do treinador saiu imediatamente em liberdade, enquanto o técnico ficou a prestar declarações

O Ministério Público de Nice emitiu um comunicado sobre a situação de Christophe Galtier, ex-treinador do PSG, revelando que este irá a tribunal no dia 15 de dezembro no âmbito das acusações de racismo de que foi alvo quando orientava o Nice, que podem levar a uma detenção efetiva de três anos.

O técnico e o seu filho foram hoje detidos, sendo que o filho saiu logo em liberdade. Christophe Galtier prestou ficou a prestar declarações durante a tarde.

O técnico arrisca uma pena de prisão de três anos e uma multa de 45 mil euros., acusado de "assédio moral e discriminação com base na pertença ou não pertença, real ou suposta, a um determinado grupo étnico, nação, alegada raça ou religião".