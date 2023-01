Galtier admite mau momento: "Não nos vamos desculpar com o calendário..."

PSG empatou 1-1 na receção ao Reims.

O PSG empatou 1-1 no domingo na receção ao Reims, em jogo da 20.ª jornada da Ligue 1 e, após a partida, Christophe Galtier admitiu que a equipa não vive um bom momento.

"Não estou preocupado, estou desiludido. Não nos vamos desculpar com o calendário pós-Mundial. Há algumas semanas que as nossas exibições não estão ao mesmo nível do que na primeira metade da época. Temos de trabalhar, encontrar soluções e voltar aos desempenhos individuais de nível superior", referiu o técnico do PSG, em conferência de imprensa.

"Não creio que haja uma crise de confiança. Talvez uma crise de complacência, por causa de todas as exigências que tínhamos. Estamos a lutar para recomeçar e estamos a ter dificuldades em voltar ao nosso melhor. Tenho jogadores de topo que não podem aceitar estar a este nível desde o início de 2023", acrescentou.

Quanto ao mercado, Galtier frisou que o campeão francês espera a contratação de pelo menos um reforço, mas não deu garantias de que chegará.

"Restam 48 horas [no mercado de inverno]. O clube está a trabalhar no sentido de trazer pelo menos um jogador, mas existem constrangimentos importantes no fair-play financeiro. Se irá chegar? Não sei, mas não podemos esconder-nos por detrás da ausência de um jogador. Temos jogadores de qualidade no plantel e precisamos que todos voltem ao seu nível muito rapidamente", alertou Galtier.