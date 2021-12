"Gallardo teve uma proposta formal do Barcelona e recusou-a"

Marcelo Gallardo, treinador do River Plate

Treinador argentino tem sido cobiçado ao longo dos últimos tempos, mas mantém-se no River Plate.

Marcelo Gallardo confirmou a continuidade no comando técnico do River Plate, mas a carreira de treinador podia muito bem já ter passado pelo Barcelona.

"Há dois anos, Marcelo rejeitou uma proposta formal do Barcelona. Ficar ou sair do River não dependia de uma proposta de terceiros, foi um decisão pessoal", afirmou o empresário Juan Berros.

A federação uruguaia também pretendeu o argentino, para render Tabárez, mas sem resultados práticos. "Tivemos nada menos do que três contactos da Associação Uruguaia de Futebol. No primeiro, fomos informados de que havia decidido por unanimidade que Marcelo deveria ser o técnico da seleção uruguaia. A minha resposta foi que Gallardo tinha contrato com o River e não ia tomar uma decisão naquele momento", disse ainda.

O treinador de 45 anos orienta o River Plate desde 2014/15.