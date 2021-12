Gallardo e o dia em que Enzo Pérez foi o guarda-redes: "Ficou como um ícone para a história"

Enzo Pérez jogou como guarda-redes devido a um surto de covid-19 no River Plate

Antigo jogador do Benfica foi obrigado a defender as redes num jogo da Libertadores

Enzo Pérez, antigo jogador do Benfica, entrou para as páginas de todos os jornais quando, na última temporada, foi obrigado a começar um jogo na função de guarda-redes, devido à infeção pela covid-19 dos quatro guardiões do River Plate. Gallardo recordou o momento.

"Jogámos como amadores naquele dia. Defendemos o nosso guarda-redes, que é um companheiro nosso. Possivelmente, qualquer bola que fosse à baliza podia ser golo, por uma questão lógica. Tínhamos de defender com o coração. Foi um alto nível de atenção e de concentração. O Enzo foi o valente que foi à baliza e ficou como um ícone para a história", afirmou, em entrevista à TyC Sports.

Gallardo explicou ainda o porquê de permanecer no River Plate, depois de mais um ano com um título importante conquistado, o de campeão argentino.

"Tomei a decisão com felicidade e também pela resposta que vi nos meus jogadores. Há uma combinação. Estou feliz pela decisão que tomei. Na última fase jogámos bom futebol, foi atrativo ver-nos. Definitivamente, é isso que me move, que a minha equipa seja atraente de se ver", explicou.