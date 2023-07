Galatasaray perto de contratar lateral esquerdo e não é Alex Telles

De acordo com Fabrizio Romano, o campeão turco acertou termos pessoais com Angeliño, tendo agora de negociar uma transferência junto do Leipzig.

Numa altura em que Alex Telles tem sido associado ao Galatasaray, o campeão turco está perto de assegurar um lateral esquerdo, mas não é o ex-FC Porto, que foi emprestado pelo Manchester United ao Sevilha em 2022/23 e já manifestou disponibilidade para regressar ao Dragão, como O JOGO revelou.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, o emblema de Istambul acertou termos com Angeliño, lateral espanhol que foi cedido na última época ao Hoffenheim, faltando acertar uma transferência junto do Leipzig, com quem tem contrato até 2025.

Formado no Manchester City, Angeliño rumou ao Leipzig em 2019, inicialmente por empréstimo, tendo registado um golo e nove assistências em 35 jogos pelo Hoffenheim.