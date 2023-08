Galatasaray inicia conversações com Sergio Ramos

Sergio Ramos, central do PSG

Defesa ex-PSG continua sem clube

Sergio Ramos continua sem clube após deixar o PSG e depois de recusar uma proposta do América, do México, está agora em conversações com o Galatasaray, da Turquia.

Ramos está a pedir 7,5 milhões de euros por ano para assinar pelo emblema turco, um valor alto para o Galatasaray.

O defesa espanhol também analisa convites da MLS e da Arábia Saudita, mas o sonho de acabar no Sevilha, onde começou a carreira, esfumou-se e o presidente dos andaluzes já afirmou que não está nos planos o seu regresso.