Galatasaray bateu Jorge Jesus na corrida por Zaniolo, garantem italianos

O extremo deverá ser reforço do atual líder do campeonato turco nas próximas horas.

O mercado de transferências ainda está aberto na Turquia e tudo indica que deverá fechar na quarta-feira com um "brinde" italiano. De acordo com a estação Sky Sports Italia, o Galatasaray venceu a corrida com o Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, à contratação de Nicolò Zaniolo, extremo da Roma, de José Mourinho.

De acordo com a fonte, o jogador e o atual líder do campeonato turco têm acertado termos pessoais durante as últimas horas, sendo que o negócio deverá resultar num encaixe de 15 milhões de euros, mais sete milhões por bónus, ao emblema "giallorossi".

O extremo, de 23 anos, é uma "persona non grata" na capital italiana desde que tentou forçar a sua saída em janeiro, acabando por recusar uma proposta do Bournemouth, da Premier League, o que irritou os dirigentes e adeptos do clube.

Após ter sofrido inúmeras ameaças de morte, Zaniolo voltou atrás na decisão e pediu perdão à Roma, mas a imprensa italiana tem avançado que Mourinho não tem planos de o voltar a utilizar até ao final da temporada.

Para piorar o caso, Zaniolo não tem treinado junto do restante plantel devido a ter apresentado uma baixa médica por "desconforto psicológico", o que terá feito os responsáveis do clube analisarem o interesse de Ligas em que o mercado ainda está aberto, como é o caso da Turquia.