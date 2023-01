Galatasaray bate Pêpê e Pedrinho e sobe à liderança, destronando o Fenerbahçe

No domingo há dérbi entre Galatasaray e Fenerbahçe. As equipas estão separadas por um ponto.

O Galatasaray voltou à liderança da Superliga turca depois de bater, nesta quarta-feira, o Ankaragucu, por 2-1. A equipa de Sérgio Oliveira e Seferovic recuperou o trono, um dia depois de o Fenerbahçe, de Jorge Jesus e Miguel Crespo, ter agarrado o primeiro lugar, fruto de uma vitória (2-1) sobre o Antalyaspor.

Na 17.ª jornada, Taylan Antalyali marcou o primeiro golo do encontro aos sete minutos, colocando o Ankaragucu, dos portugueses Pêpê e Pedrinho, em vantagem. O Galatasaray respondeu por intermédio de Baris Yilmaz, aos 16', e Gomis, aos 30'.

No domingo há dérbi importante na luta pelo título. O Fenerbahçe, segundo classificado, com 35 pontos, recebe o Galatasaray, primeiro, com 36.

De referir que os médios Pedrinho e Pêpê entraram na segunda parte. Sérgio Oliveira está a recuperar de lesão e não foi utilizado. Já o ex-Benfica Seferovic foi lançado no período de compensação.