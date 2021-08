Oficial: Gaitán junta-se a Maxi Pereira no Peñarol

Gaitán vai jogar no Peñarol do Uruguai

Nicólas Gaitán vai voltar a jogar na mesma equipa de Maxi Pereira, depois de várias épocas juntos no Benfica

O Peñarol anunciou esta segunda-feira a contratação de Nicolás Gaitán. O extremo, de 33 anos, chega a custo zero, já que estava sem clube depois de ter deixado o Braga, emblema que representou na época anterior.

O argentino assinou até junho de 2022 com o clube de Montevideo, que é terceiro classificado no campeonato uruguaio, reencontrando Maxi Pereira, com quem partilhou o balneário durante várias temporadas no Benfica.

Gaitán assinará um contrato válido por um ano e meio com o Peñarol, juntando-se a Ruben Bentancour, Juan Manuel Ramos, Edgar Elizalde, Ignacio Laquintana e Sebastían Mederos na lista de reforços.