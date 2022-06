Gabriel Jesus tem via aberta para deixar Manchester e interessados não lhe faltam

Real Madrid, Arsenal, Tottenham, Chelsea e Dortmund têm o dianteiro, com preço de 50 milhões de euros, debaixo de olho

Gabriel Jesus e o Manchester City, salvo algum imprevisto, vão distanciar-se em breve - a separação entre as partes ficou, de acordo com a Imprensa britânica, acordada em abril passado, pelo que o rol de pretendentes ganhou volume desde então.

Segundo a "Marca", o Real está interessado em contratar o avançado internacional brasileiro, cujo espaço em Manchester ficou (ainda mais) reduzido com a aquisição de Erling Haaland e Julián Álvarez, e até já sabe quanto terá de desembolsar.

Este mercado de verão poderá ser a última oportunidade para lucrar com Gabriel Jesus, dado que resta ao avançado um ano de contrato (até junho de 2023). Assim sendo, o Manchester City pretende uma verba de cerca de 50 milhões de euros.

Mas o Real Madrid enfrenta concorrência de nomeada na corrida pelo brasileiro, mas não em Espanha. Gabriel Jesus suscita, por agora, interesse, refere a "Marca", dos ingleses do Arsenal, do Tottenham, do Chelsea e dos alemães do Dortmund.

O futuro de Gabriel Jesus deverá mesmo ser longe do Etihad. O brasileiro e o Manchester City entenderam, de forma amigável, que o melhor seria partir no próximo verão, de forma a, por um lado, não perder tempo de jogo e, por outro, dinheiro. Segundo a "Marca", a transferência do futebolista será, inclusive, facilitada.