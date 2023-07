Gabriel Jesus recorda momento difícil no Manchester City: "Não comi, telefonei à minha mãe..."

Avançado, agora ao serviço do Arsenal, recorda quando uma decisão de Pep Guardiola o deixou em lágrimas

Gabriel Jesus, avançado que agora brilha com as cores do Arsenal (11 golos e sete assistências, em 33 jogos disputados na primeira temporada ao serviço dos gunners), foi figura de destaque no Manchester City entre 2016 e 2022. No entanto, nos citizens, nem tudo foi um mar de rosas.

Em participação no no podcast "Denilshow", o avançado brasileiro recordou uma decisão de Pep Guardiola que o deixou em lágrimas.

"Houve um jogo em que ele [Pep Guardiola] colocou o Zinchenko como falso 9. Lembras-te desse jogo? Na Liga dos Campeões, contra o PSG, em casa. Uma coisa de loucos. Na véspera nem sequer o pôs no treino, fui eu que treinei como avançado. No dia seguinte, duas horas antes do jogo... O Zinchenko até brincou comigo depois e disse 'senti-me mal por ti'", começou por dizer o jogador.

"Não comi. Fui direto ao quarto, a chorar, telefonei à minha mãe, precisava de falar... 'Quero ir para casa porque ele não me colocou a mim, não me colocou a mim. Aposta num lateral esquerdo e não em mim'", concluiu.