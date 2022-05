Gabriel Jesus na porta de saída: 40 milhões será a proposta em cima da mesa

Avançado deve deixar o Manchester City, que na próxima época terá Haaland no ataque.

Com contrato até 2023 com o Manchester City, Gabriel Jesus estará, ao que tudo indica, de saída do clube, sobretudo depois de assegurada a chegada de Erling Haaland na próxima temporada. O Arsenal, segundo o "Football.London", tem no avançado brasileiro uma das prioridades para 2022/23. Essa informação é completada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, que assegura que os "gunners" preparam uma oferta de 40 milhões de euros.

Gabriel Jesus, 25 anos, chegou a Manchester na temporada 2016/17, depois de dar nas vistas ao serviço do Palmeiras. Na época atual leva 13 golos marcados em 40 jogos, longe dos números de 2019/20, quando protagonizou 23 remates certeiros.