Gabriel Jesus e a saída do City: "Se não aceitas a forma como Guardiola quer jogar..."

O avançado brasileiro transferiu-se para o Arsenal neste mercado de verão.

Gabriel Jesus trocou o Manchester City pelo Arsenal neste mercado de verão, numa operação que implicou um investimento de cerca de 52 milhões de euros aos gunners e, esta sexta-feira, explicou a mudança numa entrevista concedida à ESPN.

"Fui muito feliz na minha etapa no Manchester City. Não era que não fosse feliz ali, mas há que entender as coisas. Da mesma forma que aceitava as coisas quando estava lá, a forma como Pep Guardiola queria fazer as coisas era clara", começou por dizer.

O avançado brasileiro, de 25 anos, deu a entender que existiram alguns pontos de conflito com o técnico espanhol, mas salientou que não lhe guarda qualquer rancor por nunca ter conseguido afirmar-se como titular indiscutível no Etihad.

"[Guardiola] Não tinha problema nenhum comigo nem com ninguém. Ele tem uma forma como entende o futebol e uma forma como quer que se jogue uma partida. Depende a cada um aceitar isso ou não. Se não aceitas, é do tipo: 'Obrigado, mas procuramos outra coisa'. É isso que diz. Aceitei isso enquanto lá estive e houve um momento em que decidi que queria outra coisa. Agradeci-lhe por tudo, ele entendeu, e seguimos adiante", explicou Jesus, que soma quatro golos e três assistências em oito jogos desde a saída do City.