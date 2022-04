Gabriel Jesus "aprova" contratação de Haaland: "Se vier, é um grande acerto"

Imprensa internacional dá conta de negociações entre o Manchester City e Haaland. Gabriel Jesus diz que seria uma boa contratação por parte dos citizens.

Gabriel Jesus, avançado do Manchester City, deu uma entrevista ao jornal Marca na antecâmara das meias-finais da Liga dos Campeões, em que os citizens defrontam o Real Madrid. Entre os temas abordados esteve também a possibilidade de Erling Haaland ser contratado pelo clube inglês. O brasileiro, também avançado, diz que não tem qualquer informação sobre um possível negócio, mas afirma que seria uma boa contratação.

"É um jogador com muita qualidade, com muita força, é goleador... Um número 9 que faz golos. Se vier, é um grande acerto por parte do Manchester City. Que assim seja", adiantou.

O Mundial'2022 também foi levemente comentado por Gabriel Jesus, que coloca Portugal entre os favoritos. "Não é só o Brasil. O futebol é diferente hoje em dia, tem-se visto que a força ganha à qualidade individual. Temos muita qualidade e muita força, como tem a França, a Inglaterra, a Espanha... Portugal também. E os Países Baixos...", atirou.