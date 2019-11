Gabigol menospreza político que se quis colar ao sucesso do Flamengo

Governador do Rio de Janeiro foi ao relvado ajoelhar-se diante do avançado do Flamengo, mas este não lhe deu importância

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, surgiu no relvado durante os festejos que se sucederam à vitória do Flamengo na Taça Libertadores, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Ajoelheou-se diante de Gabigol e este mal o cumprimentou, conforme se pode ver no tweet abaixo, da Rede Globo.

Gabriel Barbosa - o Gabigol - saiu de mansinho, sem qualquer reação empática para com o gesto de Witzel, que tem estado sob intensa crítica quanto ao seu papel na gestão política das violentas investidas policiais nas favelas mais problemáticas do Rio de Janeiro, uma das quais foi mortalmente fatal para uma criança.

Segundo relata O Globo, "em setembro do ano passado, durante a campanha, Witzel afirmou ao jornal Lance! ser torcedor do Corinthians desde criancinha. Depois de vencer a eleição, o governador declarou diversas vezes que torce para o Flamengo".

No seu perfil do Twitter, Wilson Witzel publicou um vídeo onde surge filmado de perto num dos camartes do estádio nos momentos finais do encontro, escrevendo ainda: "Dia histórico! Ver meu time virar o jogo aos 40 do segundo tempo foi uma emoção sem igual. Parabéns, @Flamengo, pela segunda faixa de campeão da Copa Libertadores da América. Que venha o mundial!"