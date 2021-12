Gabigol lembra o momento que deixou Jesus "louco": "Eu avisei-te, eu avisei-te..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Gabigol foi expulso na final da Libertadores após marcar os dois golos que valeram o título em 2019.

Antigo jogador do Benfica, o avançado Gabigol vive o melhor momento da carreira no Flamengo. No primeiro dos três anos na equipa brasileira, o jogador de 25 anos esteve sob o comando de Jorge Jesus, quando venceu a Libertadores, em 2019.

Numa longa entrevista ao o podcast "Podpah", além de ter recordado a passagem pelos encarnados por empréstimo do Inter Milão, Gabigol trouxe de volta à memória um episódio em que fez o treinador português sair do sério no Flamengo.

"Fui expulso na final da Libertadores de 2019 porque peguei nas partes íntimas e fiquei a dançar para o jogador do River Plate, que esteve todo o tempo a dizer que me ia bater. O bandeirinha viu e apanhou-me. O Jesus ficou muito chateado comigo", contou Gabigol.

Recorde-se que, naquele jogo, o avançado brasileiro marcou os dois golos que deram a reviravolta e o título ao Flamengo nos minutos 89 e 90+2. O vermelho veio aos 90+5, na ocasião descrita em detalhes pelo jogador.

"Porra... O Jesus queria matar-me! Há um vídeo da expulsão, que pega tudo certinho. É muito bom. Ele é louco... Na hora sim, reclamou... 'eu avisei-te, eu avisei-te', mas depois disso o jogo acabou. Só que ele ficou muito sério", contou o avançado em tom descontraído.