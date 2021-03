Gabigol foi à esquadra por estar num casino clandestino com 200 pessoas

Avançado assinou documento a comprometer-se que presta declarações quando para tal for solicitado

Gabriel Barbosa, avançado do Flamengo mais conhecido por Gabigol, foi levado a uma esquadra de São Paulo por ter sido apanhado em flagrante num casino clandestino com mais 200 pessoas, aglomeração que contraria as regras legais relativas à pandemia.

"Tivemos a informação através de uma força-tarefa montada pelo governo do estado com a Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária e outros órgãos como a Guarda Civil Metropolitana de que no lugar haveria uma festa clandestina com aglomeração, que é o que combatemos. Ao chegarmos no local, para a nossa surpresa, não se tratava de uma festa clandestina, e sim de um cassino clandestino. Na verdade bastante grande. Com diversas pessoas aglomeradas, se expondo ao contágio novamente", explicou Eduardo Brotero, delegado de polícia e supervisor do GARRA (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), à Globoesporte.

"Foram conduzidos ,na verdade qualificados, por conta da pandemia já para prestar esclarecimento aqui na delegacia, e os funcionários e o responsável pelo local também devem responder por crime contra a saúde pública, jogo de azar e contravenção. Os demais serão ouvidos posteriormente porque senão a gente causaria outra aglomeração aqui", acrescentou Brotero.

Todas as pessoas que estavam no casino foram à esquadra, assinando um documento que as compromete a prestarem declarações mais tarde, quando para tal forem solicitadas.