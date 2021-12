Gabigol é alternativa a Darwin para o Newcastle, garantem em Inglaterra

Gabigol, avançado do Flamengo, seria o "plano B"

Principal destaque do Flamengo nas últimas três temporadas, Gabriel Barbosa - Gabigol -, é o mais recente alvo do Newcastle. A informação é do jornal Mirror, que avança que o brasileiro seria o "plano B" da equipa inglesa após a nega do Benfica em negociar Darwin em janeiro.

De acordo com o jornal britânico, a proposta inicial do Newcastle seria de empréstimo até o final da temporada. O Flamengo, entretanto, só aceitaria emprestar o ex-jogador do Benfica com opção de compra obrigatória, no valor de 20 milhões de euros.

Recode-se que o Newcastle foi comprado por 350 milhões de euros por um consórcio da Arábia Saudita. O clube ocupa o 19.º posto (penúltimo) na Premier League, com apenas 11 pontos somados.

Gabigol marcou esta temporada 34 golos e fez 10 assistências em 45 jogos com o Flamengo.