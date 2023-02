Gabigol e a eliminação do Mundial de Clubes: "Arbitragem duvidosa"

Gabriel Barbosa garantiu que podiam ter feito mais, mas atacou a arbitragem

Gabigol falou no final do Flamengo-Al Hilal e foi duro com a arbitragem, que assinalou dois penáltis contra os brasileiros e expulsou Gerson.

"Claro que é uma derrota muito dolorosa, o tempo de trabalho é claro que influencia, não há como dizer que não. Mas não podemos apoiar-nos nisso, podíamos ter jogado mais e feito mais. Foi um grande jogo com uma arbitragem totalmente duvidosa. A derrota dói mundo, mas viemos com muito orgulho. Temos ainda mais um jogo, defendemos o maior clube do Brasil. Sofrer hoje e amanhã cabeça erguida", atirou.

E insistiu: "Chegava-mos perto [do árbitro] para falar coisas normais de jogo e ele já dava cartão. Comigo mesmo foi assim. Eu fiz uma falta, não falei com ele, quis que o jogo seguisse, ele deu-me cartão."

Já Everton Ribeiro, deu os parabéns ao adversário: "A nossa equipa acreditou em todo momento no título, mas infelizmente não conseguimos o nosso objetivo. Eles estão de parabéns, conseguiram neutralizar o nosso jogo, em dois lances sofremos os golos, ainda sofremos uma expulsão. Não conseguimos neutralizá-los. Não conseguimos reverter a partida. A gente sabe que será um momento difícil, de críticas, mas será mais um desafio para passarmos por cima."