Gabigol atingido por copo com cerveja: "Jamais aceitarei agressões, falta de respeito.."

Ambiente tenso no Flamengo logo após a derrota e eliminação na Taça do Brasil

Um dia depois de ser criticado, insultado e até atingido por um copo de cerveja, lançado pelos adeptos do Flamengo, Gabigol reagiu aos acontecimentos vividos no após a derrota caseira, por 3-0, com o Athletico Paranaense e que ditou a eliminação da Taça do Brasil.

Gabigol usou as redes sociais para se manifestar após incidentes que não só o envolveram, como ainda a mãe. "Isso é o futebol e sei que no Flamengo temos de vencer e queremos vencer sempre, sempre com respeito e dedicação à instituição que defendemos. Mas JAMAIS aceitarei agressões, falta de respeito e 'xingamentos', principalmente aos meus familiares, que tanto se dedicaram para que eu pudesse estar aqui hoje", pode ler-se na publicação.

Recorde-se que o ex-Benfica, à saída de campo, foi insultado por alguns adeptos quando regressava ao balneário. acabando atingido no rosto por um copo ainda cheio de cerveja.

No estacionamento do estádio, a mãe do avançado, Lindalva Barbosa, foi hostilizada por adeptos e, revela o Globoesporte, um deles terá dito que o jogador iria "conhecer o inferno". Lindalva respondeu ao insultos.