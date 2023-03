Gabigol após perda da Supertaça sul-americana: "Agora é juntar os cacos..."

Gabigol, avançado do Flamengo

Avançado do Flamengo comentou a perda da Supertaça sul-americana, diante do Independiente del Valle.

O Flamengo, de Vítor Pereira, falhou na madrugada desta quarta-feira a conquista da Taça sul-americana, ao cair nos penáltis (4-5) perante o Independiente del Valle, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em encontro da segunda mão. Foi o terceiro título perdido pelo "Mengão" sob o comando técnico do treinador português.

Após a partida, Gabigol, avançado do clube brasileiro, admitiu ser preciso "juntar os cacos" e pediu o apoio dos adeptos para o que falta da temporada, considerando que a equipa fez "um grande jogo".

"O Flamengo é muito grande. Agora é juntar os cacos. Os adeptos viraram-se contra nós e demos resposta com o golo no fim. Depois no prolongamento pressionámos. Já passámos por momentos complicados e fomos campeões depois. É contar com apoio dos adeptos para vencer o Carioca", começou por dizer.

"Fizemos um grande jogo. Três bolas na trave. Fizemos um golo. Nas grandes penalidades, fomos infelizes. Já ganhámos assim, hoje perdemos assim. Agora é foco no Carioca", concluiu Gabigol.