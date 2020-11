Gabi, antigo capitão do Atlético de Madrid, anuncia fim da carreira de futebolista

Médio espanhol decidiu pendurar as chuteiras após disputar 704 jogos e ganhar dez troféus coletivos. Jogou no Catar nas duas últimas temporadas

Gabi, médio espanhol que se destacou ao serviço do Atlético de Madrid, terminou, este domingo, o fim da carreira profissional de futebolista, iniciada em 2002. O ex-capitão do clube de Madrid, de 37 anos, anunciou a decisão através da rede social Instagram.

"Quando comecei a jogar futebol, nunca imaginei que os meus sonhos se tornassem realidade. Hoje chegou o dia de pôr fim à minha carreira como futebolista. Queria agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desta viagem, a todos os meus companheiros de equipa, treinadores, trabalhadores de todas as equipas e, claro, à minha família e amigos, porque nunca me deixaram ficar mal nos tempos difíceis. Também a todos os fãs que exigiram e também me encorajaram a ser melhor, não só no campo mas também fora dele. Finalmente, a ti FUTEBOL por me dares a oportunidade de ser eterno na memória de muitas pessoas (sem dúvida a maior herança que adquiri). Agora é a minha vez de cuidar da minha. Obrigado a todos!", referiu Gabi na publicação.

O agora ex-futebolista espanhol, que representou o Al-Sadd nas duas últimas épocas, termina a carreira com 704 jogos realizados, 32 golos apontados e dez títulos colecionados em 18 anos de carreira. Além do emblema do Catar, Gabi representou Getafe, Saragoça e Atlético de Madrid.

Gabi destacou-se sobretudo no clube da capital espanhola - no qual se formou -, pelo qual atuou em 471 encontros oficiais e venceu uma LaLiga, uma Taça do Rei, uma Supertaça espanhola, uma Supertaça europeia e ainda duas edições da Liga Europa.

O palmarés do antigo médio espanhol é ainda completado por todos os troféus existentes no futebol catari: uma Liga, uma Taça da Liga, uma Taça do Catar e a Supertaça daquele país do Médio Oriente.