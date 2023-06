Futuro treinador do PSG já conheceu os cantos à casa

Luis Enrique já está na capital francesa. Visitou o centro de treinos do clube, definiu a sua equipa técnica e já começou a olhar para o mercado de transferências, antes ainda de ser oficializado

Luis Enrique ainda não foi oficializado como novo treinador do PSG, mas já esteve na capital francesa a conhecer os cantos à nova e futura casa.

Segundo o Le Parisien, o técnico visitou o centro de treinos do clube, definiu a equipa técnica e estudou possíveis alvos do mercado de transferências, numa altura em que o acordo é iminente entre as partes.

Luis Enrique pode ser oficializado nas próximas horas, uma vez que o contrato que ainda liga Christophe Galtier ao PSG termina no primeiro segundo do mês de julho.