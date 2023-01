Futuro treinador do Everton já foi visto no centro de treinos: veja as imagens

Sean Dyche, de 51 anos, deve ser anunciado nas próximas horas como novo treinador do emblema da cidade de Liverpool. Regressa ao ativo, depois de dez temporadas no Burnley, algumas delas na Premier League. Substitui Frank Lampard no cargo

