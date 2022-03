Kane: "Futuro? O meu principal foco é terminar esta temporada"

Declarações de Harry Kane, internacional inglês e avançado do Tottenham, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de preparação com a Suíça, agendado para as 17h30 de sábado.

Harry Kane, jogador do Tottenham internacional inglês, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de preparação com a Suíça, agendado para as 17h30 de sábado, foi questionado sobre o seu futuro. O avançado, que no mercado de transferências de verão de 2021 foi associado ao Manchester City, garantiu que está focado apenas em terminar a temporada, sem pensar no que pode vir a seguir.

"O meu principal foco é terminar esta temporada. Nós continuamos na luta pelos quatro primeiros lugares [da Premier League]. Não posso controlar o que vai acontecer no futuro. É um grande ano para todos, não apenas para mim. Trata-se de controlar o que posso controlar e fazer o que posso em campo. No verão importante continuar focado e aguardar por uma prova fantástica", começou por dizer o goleador dos "spurs".

"Antonio Conte [técnico do Tottenham]? É um treinador fantástico. Está a levar-me aos meus limites. Não vou entrar em discussões pessoais. O meu foco principal é terminar a temporada na melhor forma possível. Temos uma grande luta pela frente para terminar entre os quatro primeiros. Os próximos dez jogos são tudo em que estou concentrado", concluiu Kane.