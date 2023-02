Futuro em aberto? Pai de Messi terá reunido com presidente do Barcelona

Rádio Catalunha fala na possibilidade de o internacional argentino regressar a "casa".

Lionel Messi termina contrato com o PSG este verão, tendo a renovação já sido dada como muito provável. No entanto, a verdade é que ainda não existiu qualquer oficialização e um possível regresso ao Barcelona nunca foi propriamente descartado.

Esta terça-feira, a Rádio Catalunha avança que existe mesmo a possibilidade de o campeão mundial pela Argentina regressar a "casa". De acordo com as mesmas informações, o pai de Messi terá reunido com o presidente do emblema blaugrana, Joan Laporta, para falar do futuro do jogador.

Na reunião também terá sido discutida a possibilidade de o clube realizar a prometida homenagem ao astro argentino, que não existiu quando o jogador deixou o emblema espanhol rumo ao PSG, em 2021.

De notar que, segundo a imprensa catalã, um dos "impedimentos" para o regresso de Messi ao Barcelona é a presença de Joan Laporta.