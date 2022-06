Futuro defesa do Real Madrid, Rudiger já faz exames médicos

Defesa alemão apresentado no Santiago Bernabéu, depois de terminado o contrato com o Chelsea

Antonio Rudiger está a viver o primeiro dia a sério como jogador do Real Madrid. O defesa alemão já realizou os exames médicos e, agora, prepara-se para ser apresentado.

Depois de terminar o contrato com o Chelsea, Rudiger experimenta mais um grande campeonato europeu, o espanhol. O alemão já atou em Inglaterra, Itália e, também, no próprio país.

Tendo utilizado o 2 com a camisola do Chelsea, Rudiger, já se sabe, será o novo camisola 22 do campeão europeu Real Madrid.