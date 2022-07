Futuro de Sergio Busquets apontado aos Estados Unidos

De acordo com Fabrizio Romano, o médio foi contactado por emblemas da MLS

Com contrato com o Barcelona até 2023, Sergio Busquets poderá ser mais uma estrela que escolhe a Liga norte-americana (MLS) como destino para a reta final da carreira.

Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências, avança este domingo que o médio defensivo, de 33 anos, foi contactado por emblemas da MLS com vista a rumar aos Estados Unidos depois de terminar o vínculo com o Barça.

Formado na academia catalã, Busquets é uma figura do Barcelona desde 2008 e já levantou 29 troféus pelos blaugrana, com destaque para três Ligas dos Campeões e oito La Ligas.

Na temporada passada, registou três golos e uma assistência em 51 jogos disputados.