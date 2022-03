Futuro de Neymar: os nove possíveis destinos, além do PSG

Neymar celebrou 30 anos no passado dia 5 de fevereiro e, na presente temporada, fez cinco golos e deu cinco assistências nos 20 jogos que disputou ao serviço da equipa parisiense.

No início de agosto de 2017, quando foi contratado ao Barcelona por 222 milhões de euros (transferência mais cara da história do futebol), Neymar chegou ao Paris Saint-Germain com a clara intenção de se tornar o melhor jogador do mundo. Contudo, na capital francesa, as coisas nunca foram assim tão lineares (por exemplo, na mesma altura, chegou Kylian Mbappé ao Parque dos Príncipes e, esta época, tem sido o internacional francês o principal protagonista do conjunto às ordens de Mauricio Pochettino) e, desde a eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, perante o Real Madrid, só pioraram.

Apesar da turma "rouge et bleu" ainda equacionar a continuidade do internacional brasileiro, que tem contrato até 2025, a Betfair, empresa de apostas online, elaborou um leque de até nove potenciais destinos para Neymar prosseguir a sua carreira.

Barcelona (naquele que seria o seu regresso à Catalunha) Real Madrid (efetivando um namoro antigo entre os merengues e o jogador), Juventus, AC Milan, Inter de Milão, Bayer Munique, Manchester United (os cinco emblemas permitiram ao brasileiro experimentar uma nova liga mas manter as ambições de conquistar títulos individuais e coletivos ao mais alto nível), Santos (ponto de partida da história do astro) e, por fim, Inter Miami (para fugir aos holofotes e ter uma maior margem de tolerância por parte dos adeptos) são os nove clubes associados ao futuro de Neymar, além da também possível permanência no PSG.

Neymar celebrou 30 anos no passado dia 5 de fevereiro e, na presente temporada, fez cinco golos e deu cinco assistências nos 20 jogos que disputou ao serviço da equipa parisiense.