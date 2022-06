Futuro de Neymar cada vez mais próximo da porta de saída do PSG

Notícia deste domingo em França aponta para o desejo do brasileiro deixar o clube francês este defeso

Parece cada vez mais provável que o futuro de Neymar não inclua o PSG. A notícia avançada este domingo pela rádio RMC Sport dá conta que o brasileiro está a considerar deixar o PSG, especialmente depois da entrevista do presidente, Nasser Al-Khelaïfi, ao jornal Le Parisien, nas qual terá dito que o clube pretende manter jogadores "totalmente empenhados no projeto". O que foi visto como uma crítica ao avançado.

Sendo verdade que o contrato de Neymar inclui a possibilidade de renovar até 2027, se for seu desejo, também tem sido notícia o eventual interesse do "novo Chelsea". O treinador da equipa inglesa é Thomas Tuchel, com quem atingiu o seu melhor nível em Paris. A RMC aponta ainda outras hipóteses: Manchester United, no caso de saída de Cristiano, e o "novo milionário" Newcastle, do investimento da Arábia Saudita.