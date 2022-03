Futuro de Neymar: associam mais um clube ao craque do PSG

Craque brasileiro poderá deixar o emblema parisiense e não parecem faltar clubes interessados.

O futuro de Neymar, craque do PSG, continua a ser alvo de muitos rumores. Depois de nove clubes (além do emblema parisiense) associados ao internacional brasileiro, agora o jornal "The Sun" aponta mais um possível destino ao jogador.

De acordo com o jornal inglês, o Newcastle quer Neymar seja a "coroa" do seu mega projeto. A continuidade da estrela brasileira no clube francês tem vindo a ser colocada em questão e a saída apontada como o cenário mais provável. Resta saber quais dos possíveis "candidatos" são efetivamente candidatos, uma vez que é necessário abrir os cordões à bolsa.

O PSG não deixará sair a contratação mais cara do clube caso não haja uma grande quantidade de dinheiro envolvida. Apesar dos 30 anos do craque brasileiro, o clube francês pretenderá "recuperar" parte do seu investimento - 222 milhões de euros - e fazer dinheiro para aquilo que se supõe vir a ser uma revolução no plante, quem sabe, um ano de transição. O Newcastle será um dos poucos que o poderá fazer.

De recordar que, no início de agosto de 2017, quando foi contratado ao Barcelona por 222 milhões de euros (transferência mais cara da história do futebol), Neymar chegou ao PSG com a clara intenção de se tornar o melhor jogador do mundo. Contudo, na capital francesa, as coisas nunca foram assim tão lineares (por exemplo, na mesma altura, chegou Kylian Mbappé ao Parque dos Príncipes e, esta época, tem sido o internacional francês o principal protagonista do conjunto às ordens de Mauricio Pochettino) e, desde a eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, perante o Real Madrid, só pioraram.