Futuro de Morata em dúvida e um novo clube entra em cena, dizem em Itália

Italianos falam em solução na Premier League.

O futuro de Álvaro Morata, avançado cedido pelo Atlético de Madrid à Juventus, parece estar envolto em muitas dúvidas.

Apesar da grande confiança que o treinador Massimiliano Allegri tem no jogador, a Juventus não estará totalmente convencida em exercer a opção de compra sobre o avançado espanhol, fixada nos 35 milhões de euros. De acordo com alguma Imprensa italiana, poderá ser considerada a possibilidade de "desviar" tal valor para dois jogadores cuja situação mudou e que poderão deixar os respetivos clubes no próximo verão: Vlahovic (Fiorentina) e Icardi (PSG).

O avançado sérvio, Vlahovic, será mesmo o "grande obstáculo para a continuidade de Morata na Juventus", escreve o jornal "As". A decisão de não prolongar o contrato com o clube italiano terá aberto a porta a uma saída e o interesse dos clubes europeus disparou. A situação do sérvio "afetará" o avançado espanhol, uma vez que tanto Atlético como Juventus parecem querer obter os seus serviços.

Icardi, cujo futuro está na dúvida, devido ao grande número de estrelas no ataque do PSG, será outra das opções que a "Vecchia Signora" estará a considerar para a sua linha da frente.

No entanto, a decisão da Juventus, a recair sobre o sérvio ou sobre o argentino, afetará sempre Morata, escreve ainda o "As", uma vez que Diego Simeone não desejará o regresso do internacional espanhol.

Pois bem, é aqui que surge uma possível "solução de emergência" para o jogador. De acordo com o "Calciomercato", o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, estará a considerar Morata como possível substituto de Harry Kane, no caso de o avançado deixar os "spurs". Ainda segundo as mesmas informações, o clube inglês estaria disposto a oferecer um valor a rondar os 35 milhões de euros pelo espanhol.