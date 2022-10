"Futuro de Mbappé? Só ele tem a resposta, não estou na cabeça dele"

Alphonse Areola, guarda-redes do West Ham e internacional francês, em entrevista ao jornal AS, foi questionado sobre a situação do craque do PSG.

O futuro de Kylian Mbappé, que no verão renovou com o PSG, nunca deixou de ser tema e, recentemente, têm-se intensificado novamente os rumores de uma possível saída para o Real Madrid.

"Quando estamos na seleção não falamos muito das situações individuais. Aproveitamos o momento, trabalhamos muito para que a seleção francesa esteja bem, para que esteja preparada para o Mundial", respondeu o guardião de 29 anos. Quanto ao futuro de Mbappé, Areola deixou qualquer tipo de resposta para o próprio:

"Só ele tem a resposta. Não estou na cabeça dele."