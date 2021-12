Futuro de Martial dá que falar e há quem garanta que tem já acordo

Avançado francês do Manchester United tem tido poucas oportunidades esta época.

Depois do alegado interesse do Newcastle, Anthony Martial surge agora como uma possibilidade real para o Sevilha. Segundo informações que nos chegam de Inglaterra e Espanha, o avançado francês está nos planos do atual segundo classificado do campeonato espanhol.

"O Sevilha tem um acordo fechado com Martial", assegurou Cristóbal Soria no programa espanhol "El Chiringuito". A Sky Sports também já tinha avançado que o internacional francês prefere rumar a Espanha caso deixe os red devils no mercado de inverno.

O jogador de 26 anos tem contrato com o United até 2024, havendo a opção por mais uma época. Na atual temporada participou apenas em dez jogos, até ao momento, com um golo marcado. Tem tido poucas oportunidades, sobretudo perante a presença de Cristiano Ronaldo.