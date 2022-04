Futuro de Falcao vai continuar a passar por Espanha

Avançado colombiano termina contrato com o Rayo Vallecano no final desta época, mas vai renovar por mais um ano, até 2023.

Radamel Falcao vai prolongar contrato com o Rayo Vallecano até 2023, informa, esta terça-feira, a agência de notícias EFE. A intenção do clube de Madrid é anunciar a extensão do vínculo nos próximos dias.

O avançado colombiano, de 36 anos, soma 20 jogos pelo clube espanhol esta época. Marcou cinco golos.

River Plate, FC Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea e Galatasaray foram os outros clubes que representou.