Futuro de Di María é notícia e em Espanha dizem que o Benfica "sonha"

Argentino está em final de contrato com o PSG.

Em final de contrato com o PSG, o futuro de Di María não passa pela continuidade no clube parisiense. Em França, nomeadamente a RMC Sport, dá como garantida a saída do internacional argentino. Uma eventual renovação contratual era já um cenário tido como distante, mas os últimos acontecimentos, sobretudo o estatuto de suplente no decisivo jogo da Champions com o Real Madrid, que não terá agradado ao extremo, "distanciaram" ainda mais as partes.

Di María, 34 anos, representa o PSG desde 2015/16, após passagens por Manchester United, Real Madrid e Benfica no futebol europeu. No que toca ao clube da Luz, o jornal "As", de Espanha, fazendo eco da informação proveniente de França, escreve que as águias "sonham" com o regresso do jogador, ao qual "não faltam interessados".