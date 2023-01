Futuro de Deschamps está resolvido e deixa Zidane ainda livre no mercado

Selecionador francês renovou contrato até 2026.

Ponto final nas dúvidas em torno do futuro de Didier Deschamps: o selecionador francês renovou contrato até 2026. A informação foi oficializada este sábado pela federação.

"A Federação Francesa de Futebol e Noel Le Graet, o seu presidente, têm o prazer de anunciar a prorrogação do vínculo de Didier Deschamps à frente da seleção nacional francesa até junho de 2026", pode ler-se em comunicado.

O treinador de 54 anos estará, portanto, ao serviço da França no próximo Europeu (2024) e Mundial (2026), dando sequência a um projeto que iniciou em 2012 e que teve como pontos altos a conquista do torneio no Rússia'2018 e da Liga das Nações de 2021.

Com Deschamps, a França foi ainda finalista vencida no Europeu de 2016, frente a Portugal, e no recente Mundial do Catar, perdido nos penáltis para a Argentina.

Zidane era um nome apontado ao cargo, mas, deste modo, continua livre no mercado.