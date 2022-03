Futuro de Dembélé no Barcelona continua incerto: "Não ouvimos nada sobre ele querer continuar"

Dembélé e Aubameyang foram companheiros de equipa no Dormund

Joan Laporta admitiu não existir qualquer avanço no processo de renovação de Ousmane Dembélé

Joan Laporta, presidente do Barcelona, revelou esta sexta-feira, em entrevista ao Mundo Deportivo, que a permanência de Ousmane Dembélé no Barcelona continua a ser uma incerteza, devido ao internacional francês ainda não ter expressado a vontade de renovar com o clube.

"Até ao momento, da nossa parte, não ouvimos nada sobre ele [Dembélé] querer continuar. Não sei se o agente dele tem estado em contacto mas penso que não, porque eu saberia e estamos, em primeiro lugar, nesta fase final da LaLiga, que vamos tentar vencer. No final da época, suponho que possa haver algum tipo de conversas, mas terão de estar dentro dos limites salariais que estabelecemos", avisou o presidente catalão.

Dembélé, que no mercado de inverno esteve com um pé fora de Camp Nou, tem tido uma nova vida desde a passagem de ano, apontando um golo e assistindo por sete vezes nos últimos cinco jogos do Barça, números que agradam ao dirigente máximo culé.

"Não gosto de falar sobre cenários hipotéticos. Nós somos pessoas abertas e gostamos muito de Dembélé, disse-o desde o início e tornei claro o quão nós o apreciamos. Ele agora tem-se dado bem com Aubameyang e Umtiti, existe uma boa atmosfera e ele aparenta estar feliz após os jogos. Ele tem uma boa conexão com Auba e isso é fantástico", considerou Laporta.

O contrato de Dembélé com o Barcelona expira no próximo verão, com rumores recentes da imprensa internacional a associarem o futuro do francês de 24 anos ao PSG. Esta temporada, leva dois golos e nove assistências em 21 partidas disputadas pelos blaugrana.