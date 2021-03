Futuro de Bale continua uma incógnita: empresário fala em declarações "retiradas do contexto"

Representante do internacional galês diz que "ainda é muito cedo" para falar sobre o futuro.

As recentes afirmações de Gareth Bale, internacional galês cedido pelo Real Madrid ao Tottenham, de que teria como plano regressar ao Real Madrid, surpreenderam grande parte do mundo do futebol. Agora, o seu empresário Jonathan Barnett, fez questão de esclarecer as palavras, garantindo que foram retiradas do contexto.

"As palavras de [Gareth] Bale foram totalmente retiradas do contexto", começou por dizer à ESPN.

"Ainda é muito cedo para dizer qual será o futuro de Bale a médio e longo prazo", concluiu o representante do galês, consciente de que, se Zidane se mantiver no comando técnico do emblema merengue na próxima época, "será muito difícil para Bale jogar", isto de acordo com o jornal As.