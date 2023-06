Estava em final de contrato e estendeu a ligação à Juventus.

A Juventus anunciou esta terça-feira ter renovado contrato com Adrien Rabiot por mais uma temporada, ficado agora as partes ligadas até 2024. O médio francês de 28 anos parte para a quinta temporada consecutiva ao serviço do emblema de Turim.

Rabiot leva 177 jogos com a camisola da Juventus, tendo conquistado um título de campeão italiano, uma Taça e uma Supertaça.

Na carreira passou ainda por PSG e Toulouse.