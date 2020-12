Futuro da carreira de Falcao está mais longe da MLS

Falcao festeja o golo com James

Saída do diretor desportivo do Inter Miami terá feito cair o negócio com o Galatasaray

Radamel Falcao terá ficado com a mudança para a MLS gorada. O avançado ex-FC Porto, que está no Galatasaray, tinha chegado a acordo com o clube Inter Miami, cujo dono é David Beckham.

Avança o diário turco "Fanatik", que o principal responsável pela contratação do colombiano, Paul McDonough, deixou o cargo de diretor desportivo, travando o possível negócio.

Radamel Falcao está na segunda época no Galatasaray, depois de passagens por River Plate, FC Porto, Atlético Madrid, Mónaco, Manchester United e Chelsea. Pelo emblema de Istambul soma 16 golos em 30 jogos.