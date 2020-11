Futre desejou ver Messi com Ronaldo, mas crê que fim da carreira será em Barcelona

Paulo Futre e Francisco Trincão estiveram à conversa e falaram da situação de Messi no Barcelona e da comparação entre o argentino e Cristiano Ronaldo

Numa conversa com Trincão, promovida pelo Mundo Deportivo, Futre admitiu que teve esperanças de ver Ronaldo e Messi juntos na Juventus, depois de o argentino ter estado com um pé fora do Barcelona. A saída acabou por não se concretizar e o antigo internacional português acredita agora que La Pulga acabe a carreira no clube catalão, uma visão partilhada pelo extremo ex-Braga.

"Como amante de futebol, quando aconteceu a história do fax [enviado por Messi ao Barça], pensei: 'Oxalá que ele vá para a Juventus para que possamos desfrutar de vê-los os dois juntos", confessou. "Mas, para mim, o lugar do Messi é onde está e é no Barcelona que deve terminar a carreira", apontou.

Trincão também referiu que o capitão vai, a seu ver, manter-se por mais tempo nos blaugrana. "Ele está tranquilo no balneário e sempre com vontade de treinar. Acho que vamos continuar a tê-lo por cá por muito tempo".

Quando desafiado a escolher o melhor, Futre disse que seria "injusto" destacar um dos dois melhores da história do futebol, lembrando que Trincão é um dos poucos privilegiados que joga ou já jogou com os dois craques. "São dois extraterrestres, completamente distintos e dois dos melhores da história. Sendo canhoto, adoro o Messi, mas o Cristiano é meu compatriota, um animal, um fenómeno... seria injusto para mim dizer quem é o melhor. O Trincão tem o privilégio que poucos tiveram, tal como o Nélson Semedo e o André Gomes", atirou.