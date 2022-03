Futebolista lidera e financia um grupo de 10 veículos para ajudar os refugiados

Trata-se de Rubén García Santos, jogador do Osasuna que, aos 28 anos, quis envolver-se diretamente nas iniciativas de ajuda aos refugiados da Ucrânia na fronteira com a Polónia, tanto ao nível do abastecimento alimentar, como do alojamento em território espanhol.

"Na semana passada, na véspera do jogo, o meu vizinho bateu-me à porta para me relatar a situação pela qual tinha passado. Ele partiu com um amigo para a Polónia e trouxeram 12 refugiados. Eles carregavam muito material e tudo isto deixou-me a refletir. Inspirou-me. Eu, como jogador de futebol, disse que também o poderia fazer de uma maneira particular", contou Rubén García num vídeo divulgado pelos rojillos.

Há poucos dias, começaram os contactos e, na próxima semana, a 24 de março, seis carrinhas (número pode subir a 10) vão partir em direção a Cracóvia, cidade polaca, de Valência (de onde o jogador é natural) e Pamplona, levando as doações recebidas, parte dos bens pessoais do atleta, medicamentos e alimentos e trazendo o maior número possível de pessoas.

As condições logísticas estão a ser organizadas a partir da capital do Túria mas é em Navarra que Rubén está a trabalhar pessoalmente e onde as doações físicas são recolhidas. Esta iniciativa pretende ser a primeira de várias, onde o extremo espanhol pede, publicamente, ajuda a quem quiser aderir, oferecendo-se para pagar as despesas de alojamento e do combustível. O número da conta para doações encontra-se em http://www.guasonessolidarios.es/, onde as faturas serão publicadas para que haja total transparência. Mais um gesto de solidariedade, num momento em que o povo ucraniano suplica por ações com este cariz altruísta e humanitário.