Futebolista norte-americano estreia-se no nível profissional... aos 13 anos

Avançado dos Real Monarchs fez história, não apenas no futebol.

Axel Kei é, atualmente, o jovem futebolista em maior evidência nos EUA. O avançado dos Real Monarchs fez história, este sábado, ao tornar-se o mais jovem de sempre a atuar por uma equipa, no caso da segunda divisão, profissional do país.

O dianteiro logrou esse incomum feito com apenas 13 anos, nove meses e novo dias de idade, ao ser lançado, aos 61 minutos, no encontro entre a formação secundária do Real Salt Lake e os Colorado Springs Switchbacks, terminado a zero.

Esta lista recordista é também composta por Freddy Adu, a antiga jovem promessa norte-americana que passou pelo Benfica. Em 2004, o avançado tornou-se o mais jovem de sempre a atuar na primodivisionária MLS, pelo DC United. Tinha 14 anos.

O feito de Axel Kei não se resume apenas ao futebol: é também o mais jovem de sempre a estrear-se a nível profissional englobando todos os desportos coletivos dos Estados Unidos.