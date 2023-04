Futebolista espanhol de 19 anos morre e suspeita-se de enfarte

Diego Fumero, que estava nos juniores do Torremolinos, morreu de forma fulminante quando estava com a família

Diego Fumero, de 19 anos e jogador do Juventud Torremolinos CF, faleceu de forma fulminante quando estava a gozar as férias da Páscoa com a família.

Suspeita-se que se tratou de um enfarte.

O Torremolinos comunicou a triste notícia nas redes sociais: