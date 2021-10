Futebolista do Nimes detido por alegada prostituição de menores

Atleta, cuja identidade é desconhecida, esteve ausente, segundo a RMC Sport, do jogo do Nimes contra o Ajaccio. Caso foi despoletado por um roubo de automóvel

Um futebolista do Nimes (Ligue 2) foi detido pelas autoridades francesas, na passada segunda-feira, por ter alegadamente recorrido a serviço de prostituição de menores.

Segundo relatos de fontes à BFMTV (RMC Sport), o jogador foi à esquadra da polícia para denunciar o roubo do carro, feito por raparigas, a quem terá pago, horas antes, para ter sexo. Enquanto isso, uma das menores denunciadas tentou vender o veículo num stand, mas os donos ficaram com o carro e até ameaçaram a sujeita.

Essa mesma menor deslocou-se, depois, à polícia para denunciar o furto praticado pelos proprietários do estabelecimento. Quando questionada sobre o incidente, a jovem confessou que o carro não era dela e que ficou em sua posse após ter relações sexuais pagas com o dono do carro, o referido futebolista do Nimes.

Dessa forma, a polícia decidiu deter o jogador por ter recorrido a um serviço de prostituição de menores e foi aberta uma investigação para apurar a veracidade dos factos apresentados. O atleta do Nimes vai ser inquirido na próxima quarta-feira.

O futebolista, cuja identidade é desconhecida, esteve ausente, segundo a RMC Sport, do jogo do Nimes contra o Ajaccio, relativo à 11.ª jornada da Ligue 2 (segundo escalão do futebol profissional de França), por já se encontrar detido pela polícia francesa.