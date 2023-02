Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Victoria Albuquerque, jogadora do Corinthians, fez uma provocação a Vítor Pereira, treinador que trocou o Timão pelo Flamengo nesta época de 2023.

Pouco depois de o Flamengo perder por 3-2 com o Al Hilal, caindo nas meias-finais do Mundial de Clubes, Victoria Albuquerque, médio da equipa de futebol feminino do Corinthians, deixou uma provocação a Vítor Pereira, treinador que trocou o Timão pelo Mengão após o final da temporada de 2022.

A brasileira escreveu o nome do técnico português e juntou "emojis" de beijinhos.