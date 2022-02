Futebolista do Ajax acusado de violar jovem: "Rasgou-lhe as calças em pedaços"

Donny Warmerdam, médio do Ajax

Warmerdam conheceu a alegada vítima na Internet, beijaram-se no primeiro encontro, mas não terá ficado satisfeito, forçando-a à prática de sexo. Queixa à polícia apresentada

Os escândalos não param de assombrar o Ajax. Poucos dias depois de Marc Overmars ter-se demitido da direção desportiva do clube, por assédio sexual, o médio Donny Warmerdam foi acusado de ter violado uma jovem de 19 anos.

O centrocampista, um ano mais velho, que integra as camadas jovens do clube, conheceu a jovem através da Internet, encontraram-se, depois, numa festa (há seis meses), tendo ambos se beijado. Mas Warmerdam não terá ficado satisfeito.

Segundo o programa "Roddel Talk", a jovem, que "apresentou queixa na polícia" e que disse "claramente" ao jogador que apenas estava disposta a beija-lo, foi obrigada a ter uma relação sexual, depois de ser levada, à força, para outro espaço.

"Uma rapariga disse-me que foi violada por ele numa festa há seis meses. Pensou que se tratava de um bom rapaz. Beijaram-se e ele depois arrastou-a pelas escadas acima. Queria mais. Ela claramente disse 'não', mas ele rasgou-lhe as calças em pedaços", afirmou Dennis Schouten, reconhecido apresentador neerlandês.

A jovem de 19 anos, que registou o sucedido em fotografias, conseguiu escapar, "a chorar", do domínio de Donny Warmerdam e deixou a discoteca logo a seguir. Volvidos seis meses, realizou a denúncia pública e queixou-se às autoridades.

A alegada vítima referiu que várias pessoas a viram sair do local em lágrimas e que foi filmada, juntamente com o jogador do Ajax, por câmaras de videovigilância. Entretanto, o clube de Amesterdão não se pronunciou sobre mais este caso.