Futebolista de 15 anos morre após agressão em final de jogo: "Graves lesões cerebrais"

Redação com Lusa

Futebolista alemão de 15 anos morre após agressão em final de jogo

Um futebolista alemão de 15 anos morreu esta quarta-feira na sequência de lesões cerebrais sofridas no domingo num jogo de um torneio internacional com os franceses do Metz, e após confrontos entre os jogadores das duas equipas.

"Depois dos confrontos de domingo (...) o adolescente de 15 anos morreu no hospital, na sequência de graves lesões cerebrais", informou hoje a polícia alemã, através de um comunicado.

Inicialmente, a informação avançada por vários meios de imprensa locais, de Frankfurt, na Alemanha, dava conta que o jogador estava em morte cerebral, como consequência de pancadas na cabeça e no pescoço.

O jogador, da equipa do JFC Berlin, ficou inconsciente e teve de ser reanimado, sendo conduzido ao hospital, onde foi logo determinada a morte cerebral.

O alegado agressor, da equipa francesa, foi ouvido pelas autoridades, embora o Metz tenha, já na segunda-feira, esclarecido que, segundo o mesmo, não existiu qualquer intenção deliberada de magoar.

O jovem, de 16 anos, está em prisão preventiva, acrescentou também a polícia de Frankfurt, enquanto prossegue a investigação em relação aos acontecimentos e quando espera pelo resultado da autópsia, a realizar nos próximos dias.

A porta-voz da Procuradoria de Frankfurt, Nadja Niesen, explicou ainda que o adolescente que morreu foi mantido em suporte de vida artificial até hoje, de modo a que os seus órgãos pudessem ser doados.