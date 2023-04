Futebolista brasileiro morre na sequência de um acidente de viação

Defesa-central do Tocantinópolis, da quarta divisão, não resistiu aos ferimentos causados por um acidente.

Bruno Ferreira da Silva, jogador do Tocantinópolis, da Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro, morreu no domingo, vítima de uma acidente de viação. O defesa-central, de 24 anos, ainda foi socorrido com vida, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

"O Bruno foi vítima de um acidente automóvel e infelizmente não resistiu aos procedimentos cirúrgicos. Neste momento de profunda tristeza, desejamos força aos familiares e amigos. Perdemos, além de um atleta com potencial enorme, um grande ser humano", lê-se na nota oficial do Tocantinópolis.